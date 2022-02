Imava pač veliko skupnega (FOTO)

Pred kratkim je ameriško občinstvo navdušila nova oglasna kampanja za telekomunikacijsko podjetje AT&T, v kateri sta nastopili igralki Demi Moore in Mila Kunis.

Obe se znajdeta na srečanju nekdanjih maturantov. in ko želijo razglasiti najbolj občudovano osebo iz svojih vrst, se obe odpravita na oder, misleč, da bodo poklicali prav njo. Seveda ostaneta praznih rok, na odru pa Demi sikne Mili: »Sploh nisem vedela, da sva hodili na isto srednjo šolo.« Mila z nasmeškom odvrne: »Imava pač veliko skupnega.« In vse to je res! Obe sta hodili v srednjo šolo Fairfax v Los Angelesu in obe sta se poročili z Ashtonom Kutcherjem.

Demi je bila z njim poročena šest let, o zakonu pa je pisala tudi v svoji knjigi spominov. Marsikdo bi pričakoval, da bo med njo in Milo, ki je z Ashtonom že deset let, veliko nezadovoljstva. A čeprav se ne družijo kot družina, med njimi ni hude krvi, Mila pa o Ashtonovem prvem zakonu vedno govori z veliko mero spoštovanja. Videti je, da obema lepoticama pride prav tudi dober smisel za humor, da lahko nastanejo takšna sodelovanja.