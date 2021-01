Ilka Štuhec: navijala skupaj s snežaki

»Tako so navdušeni, da že stojijo.«

Naša najboljša smukačicase je že od srede ogrevala za konec tedna, ko bosta v švicarskem St. Antonu na sporedu tekmi smuka in superveleslaloma. Ob tem pa ji ni manjkalo veselja in norčavosti, ki smo ju pri njej že vajeni. Ko ni trenirala, je z veseljem navijala skupaj z izjemnim občinstvom, ki pa je od težkega pričakovanja že malce zamrznilo.Zaradi epidemioloških razmer, ki na tekmah ne dopuščajo gledalcev, bodo namreč namesto ljudi za smučarke hitrih disciplin v soboto in nedeljo navijali kar snežaki, ki so jih organizatorji že postavili na tribuno, da se navadijo na hladne temperature. »Ta konec tedna bomo imeli gledalce. Tako so navdušeni, da že stojijo,« se je prisrčnega občinstva razveselila šampionka, ki je že v nizkem startu pred tekmama. Ilkini navijači pa prav tako, sploh zdaj, ko vedo, da imajo svoje snežene dvojnike na tribuni.