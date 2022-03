Igrali so našim olimpijcem (FOTO)

Avsenikova Golica in številne druge viže so stalnica, ki vselej zvenijo ob uspehih naših športnikov.

Timu Mastnaku so zaigrali (od leve) Gregor Verbovšek, Miha Salobir, Viki Ašič, Sandi Knez in Marko Mastnak.

Nič drugače ni bilo ob letošnjih olimpijskih igrah. Ob uspehih, ki so jih nanizali skakalci Urša Bogataj in Nika Križnar, Peter in Cene Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc, deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak ter smučar Žan Kranjec, pa se je znova pokazalo, da brez domače glasbe, v prvi vrsti harmonike, ne gre. Urša in Nika sta se ob zvokih polk in valčkov brez sramu veselo zavrteli, Timi Zajc pa tudi sam igra harmoniko in bariton.

Pogledali smo po slovenskih krajih, od koder so doma naši olimpijci, in zbrali šopek muzikantov, ki so njihove uspehe proslavili z glasbo. V Celju je ekipo muzikantov, ki so igrali na sprejemu pri Timu Mastnaku v Medlogu, zbral znani harmonikar Viki Ašič. V Velenju je na sprejemu, ki ga je na Visti organizirala velenjska občina, zaigral 17-članski orkester harmonikarjev Roberta Goterja.

V Polhovem Gradcu, pri Urši Bogataj, so igrali Raubarji, pri Žanu Kranjcu pa harmonikarji Miha Močnik, Nejc Černivec in Anže Režek ter kitarist Roman Šimenc. Pričakovano je bilo najbolj veselo v Hramšah, pri Timiju Zajcu, kjer so igrali Slovenski zvoki, s katerimi je pred tremi leti posnel Planiško polko sam Timi in v videospotu poprijel za harmoniko. Član Slovenskih zvokov pa je bil vse do lani tudi Timijev oče Boštjan Zajc.

Raubarji so igrali pri Urši Bogataj.

Na splošno pa so Hramše polne muzikantov, saj je Zajčev sosed Gregor Podpečan, harmonikar Okajenih muzikantov, ki so prav tako zaigrali, Gregor pa je s šalami dodobra nasmejal zbrane na Timijevem sprejemu.

Sedemnajstčlanski Harmonikarski orkester Goter je zaigral na sprejemu Glorie Kotnik v Velenju.