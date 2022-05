CELOSTNI TERAPEVT

Igor Štrucelj: Dovolite si čutiti sami sebe

Že vse življenje raziskuje starodavne misterije, organizira obiske duhovnih učiteljev v Sloveniji ter potovanja na svete kraje. Na osnovi pridobljenega znanja je zasnoval svojo metodo za osvobajanje od kolektivne zavesti, vzorcev in prepričanj iz preteklih življenj in tistih, ki smo jih pridobili od staršev in prednikov. Pri tem si pomaga z bolečo, a izredno učinkovito maorsko metodo 'bodywork', pri kateri pritiska na telesne točke, da sprosti ujeto energijo. Pravi, da se s tem resetiramo in čutimo, kot bi odložili ogromno breme.