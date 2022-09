Igor Mikić: uspeh v karieri, ljubezen prihaja

Igor Mikić je po ascendentu samozavesten, vročekrven, odločen lev, ki zna blesteti, se postaviti zase in narediti dober vtis. Sonce, njegov vladar, je položen v naprednega, neodvisnega vodnarja širokega duha, ki najbolj od vsega potrebuje svobodo, da lahko pokaže svojo individualnost. Bori se za napredek, pravice drugih, moderen je, všeč so mu tehnološke inovacije. Sonce je v 7. hiši, tako je partnerstvo njegova življenjska pot, in to kljub močni potrebi po neklasični, drugačni zvezi, ki ga ne omejuje in mu pusti dihati. Odlično je postavljeno na vrhu aspektne strukture lotos, kar obljublja us...