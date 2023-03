Igor Kononenko: Vedno so bili časi, kot so zdaj

Z duhovnostjo se je začel ukvarjati pred 28 leti ob težki življenjski izkušnji in spletu 'naključij'. Kot raziskovalec na fakulteti za računalništvo je sprva dvomil o vsem in iskal dokaze, a je moral priznati, da se čudeži dogajajo in da terapije na daljavo delujejo. Te je nekaj let delal prijateljem in znancem, meditiral, potoval po Indiji in skupaj z ženo Ireno napisal knjigo Učitelji modrosti.