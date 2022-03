Igor in zlati zvoki so stari 30 let

»Tam boste lahko slišali največje uspešnice našega ansambla, seveda pa ne bodo manjkale niti zlate viže Ansambla bratov Avsenik. Z nami bo tudi sin nepozabnega člana Avsenikove zasedbe Franca Koširja – humorist, pevec in povezovalec programa Klemen Košir,« razkriva Igor Podpečan, harmonikar in vodja Ansambla Igor in zlati zvoki, ki je bil prav tako del zadnje Avsenikove zasedbe in je igral bariton in bas.

Ko so se Avseniki poslovili od odrov, je leta 1992 vzel v roke harmoniko in ustanovil svoj ansambel pod imenom, kot ga poznamo še danes. Do zdaj so izdali 21 albumov (kaset, zgoščenk in DVD-jev) v Sloveniji in še 10 na nemškem govornem področju. Leta 1997 so prejeli zlato kaseto, leta 2002 pa platinasto ploščo, med večje uspehe pa štejejo nagrado za najboljši slovenski valček, ki so ga leta 1998 zaigrali na festivalu Slovenska polka in valček.

Igor Podpečan je bil del zadnje zasedbe Ansambla bratov Avsenik, leta 1992 pa je ustanovil svoj ansambel.

Kar trikrat pa so v tujini nastopili v sloviti televizijski oddaji Karla Moika Musikantenstadl (Senik godcev). Prav tako so gostovali v najbolj znanih radijskih in televizijskih glasbenih oddajah po Sloveniji in tujini ter ustvarili na desetine zimzelenih uspešnic. Njihova pevka Jelka Hafner je bila v letih 2000 in 2002 proglašena za naj pevko domače glasbe. Leta 2002 in 2006 so se mudili na turneji po ZDA in Kanadi, leta 2002 pa prejeli nagrado slovenski rubinasti slavček. Aprila 2007 so v grških Atenah igrali na veliki promocijski prireditvi Slovenski dnevi v Grčiji, na kateri so bili prisotni vsi številni pomembni politiki in gospodarstveniki iz obeh držav.

Septembra 2007 so v sklopu praznovanja 15. obletnice nastopali po ZDA in Kanadi, veliki koncert v živo iz Toronta, ki so ga imeli na ladji Captain John, pa je lahko slišala vsa Slovenija. Igor je namreč zvočni zapis koncerta poslal prek interneta v Slovenijo, nato ga je že naslednjo noč po vsej Sloveniji predvajalo združenje slovenskih radijskih postaj. Leta 2013 so v avstrijskem Gradcu prejeli tudi evropsko glasbeno priznanje Oberkrainer award, ki jih podeljujejo najboljšim izvajalcem, ki igrajo po vzoru Avsenikov, torej v kvintetovski zasedbi.

Med njihovimi lastnimi skladbami so najbolj priljubljene Naš ata ni copata, Deklica s črnimi očmi, Zlatolaska, Čestitke in pozdravi, Gasilec moj, Jaz lunco vprašal bom, Kavboj Joe, Labodi na Blejskem jezeru, Zakaj si tak štor, Piranski zaliv, Slovenček, Stari grad, Halo Evropa … Pred dnevi pa so poslušalce razveselili še s čisto novo polko z naslovom Če si star al' mlad, ki sta jo skupaj ustvarila Igor Podpečan in Vera Šolinc, ki je spisala besedilo.

V 30 letih so pustili pečat doma in v tujini.

Posneli so jo že lani, a je do zdaj še niso javno objavili. V njej pa že lahko slišimo glas najmlajšega člana – tako po letih kot po stažu – Davida Duha, pevca in multiinštrumentalista, ki je bil ob sestri Tamari pred tem del zasedbe Mladi Pomurci. David se je tako pridružil Zmagu Tkavcu, Martinu Frecetu, Jelki Hafner, Boštjanu Lašiču, Mikeu Orešarju in Igorju Podpečanu, ponosnemu vodji Ansambla Igor in Zlati zvoki, ki je profesor pozavne in rojen Slovenjgradčan, ki pa že vrsto let živi v Zagorju ob Savi, poročen pa je z Metko Podpečan, ki je v Zagorju ravnateljica glasbene šole.