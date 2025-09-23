Hvaležni Žan Papič: občina ga je nagradila (Suzy)

Rad obiskuje družino in prijatelje ter se udejstvuje v občinskih dejavnostih. Prispevek Žana Papiča ni ostal neopažen, saj ga je župan Sežane Andrej Sila nagradil s priznanjem za iskreno pripadnost domačemu kraju.

Občudujoče se mu je zdelo njegovo prizadevanje za soustvarjanje dogodkov in zgodb lokalne skupnosti. V obrazložitvi posebne nagrade so izpostavili Žanovo ambasadorsko vlogo, s katero širita glas občine daleč prek njenih meja. Soustvarjalcu podkasta Fejmiči in številnih drugih zabavnih projektov je zaigralo srce ob tako lepi gesti, ki je prišla v zelo občutljivem obdobju kot obliž na rane zahtevnih izzivov. Sedaj se poln navdiha vrača na odre in že kmalu bo premierno predstavil romantično komedijo Sam prjatla z Melani Mekicar.