    DOBIL JE PRIZNANJE

    Hvaležni Žan Papič: občina ga je nagradila (Suzy)

    Komedijant je zelo navezan na svoj rodni kraj.
    Skupaj z njim je za svoje delo od župana Andreja Sile prejel priznanje tudi Miha Penko.
    Skupaj z njim je za svoje delo od župana Andreja Sile prejel priznanje tudi Miha Penko.
    T. M., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
     23. 9. 2025 | 21:00
    A+A-

    Rad obiskuje družino in prijatelje ter se udejstvuje v občinskih dejavnostih. Prispevek Žana Papiča ni ostal neopažen, saj ga je župan Sežane Andrej Sila nagradil s priznanjem za iskreno pripadnost domačemu kraju.

    Občudujoče se mu je zdelo njegovo prizadevanje za soustvarjanje dogodkov in zgodb lokalne skupnosti. V obrazložitvi posebne nagrade so izpostavili Žanovo ambasadorsko vlogo, s katero širita glas občine daleč prek njenih meja. Soustvarjalcu podkasta Fejmiči in številnih drugih zabavnih projektov je zaigralo srce ob tako lepi gesti, ki je prišla v zelo občutljivem obdobju kot obliž na rane zahtevnih izzivov. Sedaj se poln navdiha vrača na odre in že kmalu bo premierno predstavil romantično komedijo Sam prjatla z Melani Mekicar.

     

