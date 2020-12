Hvaležna Vesna Ponorac: Naučila se je biti sama s sabo

Mlada igralka Vesna Ponorac, ki smo jo lahko spremljali v nadaljevanki Gorske sanje, vendar je projekt zelo hitro padel v vodo, se odlično znajde tudi v vlogi modela. Nad njeno lepoto so navdušeni številni oboževalci, Vesna pa je priznala, da je, čeprav njena kariera trenutno miruje, poiskala svoj notranji mir.



»Ko ti življenje da limone, si naredi limonado. Tudi karantena je lahko koristna. Ne morem verjeti, da danes tako razmišljam, toda meni je prišla še kako prav. Končno sem se naučila biti sama s sabo in uživati v tem. Postala sem bistveno bolj organizirana in začela sem uživati v majhnih stvareh,« pravi lepa igralka, ki ima zdaj vsak dan čas za šport v naravi, branje knjig, študijske obveznosti in sprehode v družbi najdražjih. »Še malo, pa bo tudi to mimo, do takrat pa uživajmo,« je optimistična mlada lepotica, ki se je po koncu snemanja Gorskih sanj vpisala na ekonomsko fakulteto ter se ob študiju posvečala delu zobne asistentke.