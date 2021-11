Hvaležna Lili Žagar

Ženske po štiridesetem so sredi življenja, vitalne in mladostne, česar se dobro zaveda tudi Lili Žagar, ki je pred dnevi dopolnila 41 let. Čeprav je nekoč, ko je bila še mlado dekle, o ljudeh pri tridesetih ali štiridesetih razmišljala kot o upokojencih, pa ji je danes povsem jasno, da so leta resnično le številka.

»Vzamem nazaj vse izjave! No, zdaj sem pa jaz tisti 'penzič' v očeh mladine. Rojstnega dne nisem nikoli obešala na veliki zvon in nikoli nisem bila tip za bučna rojstnodnevna praznovanja. Tudi na darila ne dam kaj dosti, ker imam vse, kar v življenju šteje: zdravje, zlate otroke in super moža ter ljudi, ki me imajo iskreno radi,« je iskrena Lili, ki je priznala, da ima njen letošnji rojstni dan poseben pomen.

»Eno leto je tega, odkar smo šli na Švedsko, in danes tukaj, v isti državi, a drugem mestu, nadaljujemo zgodbo,« je hvaležna za podjetniško pravljico, ki jo pišeta skupaj z Markom Potrčem.