MODROST STARIH MAM

Hvaležna Bernarda Žarn: Poklon našim babicam (Suzy)

Je velika ljubiteljica pisane besede, ki rada podeli idejo o dobri knjigi.
Fotografija: Veliko se je naučila od svoje ljubljene babice.
Odpri galerijo
Veliko se je naučila od svoje ljubljene babice.

T. M., foto osebni arhiv/Instagram
13.09.2025 ob 16:40
T. M., foto osebni arhiv/Instagram
13.09.2025 ob 16:40

Voditeljica Nedeljskega popoldneva svoja občutenja in pomisleke rada interpretira z literarnimi deli domačih in tujih avtorjev. Ni skrivnost, da je Bernarda Žarn velika ljubiteljica pisane besede, ki rada podeli idejo o dobri knjigi. Še raje jih citira in med vrstice skrije svoja stališča. Tako je storila pri temi, ob kateri se nam ogreje srce. Sposodila si je delček poglavja iz Fižolozofije Irene Štaudohar, kjer se dotika naših babic oziroma starih mam.

»Preživele so vojno, partizane in domobrance, od blizu so videle zgodovino, in ko je brzela mimo kot nočni vlak, so za vsako ceno branile svoje otroke, svojo hišo in njive, razmišljale o tem, kako lahko skuhajo kosilo za veliko družino, če je shramba prazna. Nikoli se niso pritoževale. Niso se vtikale v življenje svojih odraslih otrok, premišljevale so samo, kako bi jim lahko pomagale. Bile so mirne in modre, to je bil še čas, ko se je depresiji reklo žalost, izgorevanju utrujenost. Sicer nikoli niso priznale, da so utrujene, rekle so, da jih trga po rokah, ker bo sprememba vremena,« se je skozi pisateljičine zapise poklonila svoji vzornici.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Bernarda Žarn Suzy zdravje knjiga družina voditeljica Irena Štaudohar odnosi pogovor

Priporočamo

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke
V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke
V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.