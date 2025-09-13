Hvaležna Bernarda Žarn: Poklon našim babicam (Suzy)

Voditeljica Nedeljskega popoldneva svoja občutenja in pomisleke rada interpretira z literarnimi deli domačih in tujih avtorjev. Ni skrivnost, da je Bernarda Žarn velika ljubiteljica pisane besede, ki rada podeli idejo o dobri knjigi. Še raje jih citira in med vrstice skrije svoja stališča. Tako je storila pri temi, ob kateri se nam ogreje srce. Sposodila si je delček poglavja iz Fižolozofije Irene Štaudohar, kjer se dotika naših babic oziroma starih mam.

»Preživele so vojno, partizane in domobrance, od blizu so videle zgodovino, in ko je brzela mimo kot nočni vlak, so za vsako ceno branile svoje otroke, svojo hišo in njive, razmišljale o tem, kako lahko skuhajo kosilo za veliko družino, če je shramba prazna. Nikoli se niso pritoževale. Niso se vtikale v življenje svojih odraslih otrok, premišljevale so samo, kako bi jim lahko pomagale. Bile so mirne in modre, to je bil še čas, ko se je depresiji reklo žalost, izgorevanju utrujenost. Sicer nikoli niso priznale, da so utrujene, rekle so, da jih trga po rokah, ker bo sprememba vremena,« se je skozi pisateljičine zapise poklonila svoji vzornici.