Hvaležna Anja Markovič: Porod me je opolnomočil (Suzy)

Televizijka Anja Markovič je nekaj dni pred 14. julijem, ko praznuje rojstni dan, prejela najlepše darilo. S partnerjem sta povila prvorojenko, ki sta ji izbrala trenutno eno najbolj priljubljenih imen pri nas – Mila. Novopečena mamica zelo uživa v svoji novi vlogi, o najlepšem dnevu v svojem življenju pa nam je povedala, da takšno izkušnjo privošči vsaki ženski. »Tako nosečnost kot porod sta me zelo opolnomočila,« pravi televizijka, ki je urednikovala oddaji Jutro na Planetu, in dodaja, da je v nosečnosti občutila pravo spokojnost, porod pa je bil naraven in zelo intenziven.

»Noro, kaj zmoremo ženske. Za takšno izkušnjo je psihična in fizična priprava na porod ključna. Brez partnerjeve pomoči, spodbude in podpore med nosečnostjo in porodom, ko sva delovala kot zelo uigran tim, te izpolnjujoče izkušnje ne bi bilo,« je iskrena Anja, ki je hčerko rodila v Slovenj Gradcu, osebju iz tamkajšnje porodnišnice pa je neizmerno hvaležna za vso pomoč.