Venera se vrača domov: hrepeneli boste po fizičnih užitkih in akciji

Po več kot enem mesecu, ko smo bili v pasivnih in občutljivih ribah, bo zdaj Mars v svojem naravnem, ostrem in neustrašnem prebivališču. Dvignil bo razpoloženje, nehali boste 'bluziti', odlašati in prelagati na pozneje. Mars v ovnu bo kot velika kozmična energijska spodbuda, ki vam bo dvignila motivacijo in spodbudila tekmovalni duh. Mars bo v ovnu vse do 5. julija Zdaj so Jupiter, Venera in Mars vsi v ovnu. To seveda pošilja nekaj močnih, ognjenih valov v naše kozmično nebo, kar je lahko dobrodošla sprememba tempa! Z vso to ognjeno energijo se lahko počutite motivirane, da začnete ...