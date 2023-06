Hollywoodski moralni steber Gregory Peck (Suzy)

Dobrih sto osemdeset centimetrov visoki in vitki mož, ki je igral resne, zadržane moške, je postal eden tistih glavnih likov, po katerih so hrepenele ženske, ki so iskale več kot le vročico med rjuhami. Zanesljiv, skrben in preprosto dober moški, ki bi mu za vedno predale srce, pa je v mladih letih celo razmišljal o karieri duhovnika.

»Rad sem jo imel in mislim, da je to vse, kar lahko povem,« je dejal o kratkem razmerju z Ingrid Bergman.

Letos mineva dvajset let od smrti Gregoryja Pecka, ki nikoli ni bil tako vznemirljiv kot Marlon Brando ali poželjiv kot James Dean, a je bil moški, ki je poznal manire in bonton in je z damo vedno lepo ravnal. Sloves resnega igralca, ki je vedno upodabljal dobrosrčne moralne avtoritete, se ga je držal tako močno, da njegovi poskusi s komičnimi vlogami niso obrodili preveč sadov. Morda se ga še najbolj spomnimo iz Rimskih počitnic z Audrey Hepburn. Prav tako mu ni šlo v vlogi zlikovcev, čeprav je med drugim poskušal igrati celo Josefa Mengeleja v filmu Fantje iz Brazilije.

V filmu Rimske počitnice je poskušal prepričati kot komični romantični junak.

Ko je 12. junija 2003 umrl, mu je ob strani stala njegova Véronique.

Bolj se je izkazal v vlogi večnega odvetnika Atticusa Fincha, ki v filmu Ubiti ptico oponašalko brani temnopoltega fanta, obtoženega posilstva, za katero je po štirih neuspelih nominacijah le prejel oskarja za glavno vlogo.

Poročen je bil dvakrat: prvič z Greto Kukkonen, s katero je ostal trinajst let in imel tri sinove. Ločila sta se 30. decembra 1955, dan za tem pa se je poročil z novinarko Véronique Passani, ki ga je intervjuvala tri leta poprej, le malo, preden je odšel na snemanje Rimskih počitnic. Imela sta sina in hčerko ter ostala poročena do njegove smrti. Več kot trideset let po prvi ločitvi pa je med nekim intervjujem priznal, da je med prvim zakonom ženo varal z Ingrid Bergman, soigralko v filmu Alfreda Hitchcocka Uročen.

Umrl je v objemu svoje Véronique v oseminosemdesetem letu starosti, a s svojimi vlogami je ostal večen in nepozaben.