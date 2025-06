Hollywoodski igralec bo še tretjič očka (Suzy)

Hollywoodski igralec Ioan Gruffudd, najbolj znan po vlogah v filmih Fantastični štirje in Kralj Arthur, bo kmalu še tretjič postal oče. Njegova druga žena, avstralska igralka Bianca Wallace, je namreč noseča. Z 51-letnim valižanskim igralcem sta novico razkrila na instagramu s črno-belo fotografijo, na kateri on ljubeče poljublja njen trebušček. Bianca odkrito govori o življenju z multiplo sklerozo, z Ioanom je v razmerju od leta 2021. Zaročila sta se januarja letos in si aprila obljubila večno zvestobo.

Njun odnos je v preteklih letih večkrat spremljalo veliko medijskega pompa, saj je bil Gruffuddov razhod z bivšo ženo, igralko Alice Evans, zelo buren. Z Alice ima namreč dve hčerki, petnajstletno Ello in enajstletno Elsie, družinska dinamika je zelo zapletena, nekdanja žena ga nenehno obtožuje neplačevanja preživnine in nesramnosti, zato imajo sodniki z njima polne roke dela. Alice ga ves čas tudi žali na družabnih medijih. A kljub težavam mladoporočeni par zdaj z veseljem zre v prihodnost. Novica o nosečnosti je ganila celo njegovo bivšo, ki je internetne trole in vojščake pozvala, naj ne bodo nesramni, saj je prihod novega bitja na svet nekaj najlepšega.