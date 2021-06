Hoditi s princem je strašljivo

»Biti dekle princa je zastrašujoče in neprijetno,« je za britanske medije v teh dneh izjavila Chelsy Davy. Nekdanje dekle princa Harryja je imelo pri tem v mislih nenehno medijsko pozornost in paparace, ki so ji bili, ko sta bila še par, nenehno za petami.



Prav življenjski slog, ki bi ga morala živeti, če bi ostala skupaj, je dolgonogo svetlolasko spodbudil, da je 2011. po sedmih letih prekinila zvezo – odločila se je namreč, da takšno življenje ni zanjo. »Da, bilo je naporno. Bilo je preveč, noro strašljivo. Najtežje je bilo, kadar se nisem dobro počutila. Nisem se mogla spopadati s tem. Bila sem mlada, trudila sem se biti navaden otrok in zame je bilo vse to grozno,« je izjavila za časopis The Times. O mukah, ki jih je doživljal kot princ, je pred kratkim v oddaji Oprah Winfrey spregovoril tudi Harry.



»Preden sem odšel iz hiše, sem se začel potiti. Napadi panike, anksioznost. Od 28. do 32. leta je bila to zame prava mora,« je dejal.

