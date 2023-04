Hitre pomladne jedi: sezonsko, slastno in hitro

Po nedeljskih kuharskih podvigih se morda najbolje prileže juhica, ker pa se je začela sezona čemaža, vam predlagamo, da si ga privoščite z jajci in v rižoti. Morda vam bo tudi všeč ponev s krompirjem, zelenjavo in tunino. Pa dober tek! Več receptov najdete na www.odprtakuhinja.si.

Čemaž z jajci

Sestavine:

* od 4 do 5 jajčk

* 2 žlici oljčnega olja

* 1 por, očiščen in nasekljan

* 200 g mlade špinače

* večji šopek čemaža

* od 2 do 3 stroki česna

* nekaj mladih čebulic

* nasekljana sveža zelišča: meta, peteršilj, koriander, če najdete

Priprava:

1. V večjo posodo, najbolje z debelim dnom, nalijemo olje in ga segrejemo. Dodamo na kolutke narezan por in dušimo približno pet minut, da se malo zmehča.

2. Nato dodamo špinačo in čemaž, če imamo večje listke, jih nekoliko nasekljamo. Dušimo, da oboje ovene.

3. Dodamo česen, čim drobneje nasekljan, potem nasekljana zelišča, solimo in popramo po okusu. Pomešamo, da se vse zelenje enakomerno prerazporedi in zelišča zadišijo iz lonca.

4. V podušeno zelenje naredimo štiri luknje primerne velikosti in vanje ubijemo jajca. Pokrijemo in pečemo/dušimo tako dolgo, da beljak zakrkne, rumenjaki pa morajo ostati tekoči. Običajno to traja nekaj več kot deset minut.

5. Postrežemo, posuto z drobno narezano mlado čebulico in kosom dobrega domačega kruha.

čemaž z jajci

Namig: Če imamo pri roki grah, lahko tudi zamrznjen, bo dobrodošel dodatek. Dodamo ga še pred porom in dušimo, dokler se ne zmehča. Pravi način, kako postreči to jed, pa bi bil, če bi dodali jogurt, začinjen z mleto kumino, soljo in poprom, ter maslo, pomešano s pekočo začimbo harisa. Potrudimo se, da dodamo koriander, ta je namreč ob čemažu ena od zeli, ki imajo veliko sposobnost spiranja težkih kovin iz telesa.

Krompirjeva ponev z zelenjavo in tunino

Sestavine:

* 8 manjših krompirjev

* po ena rdeča, rumena in zelena paprika

* večja čebula

* večji paradižnik (ali primerna količina konzerviranega)

* 3 pločevinke tunine (v olju ali lastnem soku)

* olje

* sol, bazilika

Priprava:

1. Krompir očistimo in v oblicah skuhamo v manjši količini slane vode. Malce ga ohladimo, olupimo in narežemo na rezine.

2. Paprike očistimo, narežemo na trakove, jajčevec na kocke, čebulo na kolobarje.

3. V ponev nalijemo dve žlici olja, segrejemo in dodamo krompir. Na hitro hrustljavo opečemo.

4. Potresemo s papriko, koščki jajčevca in čebulo, spet malo popečemo in nazadnje vmešamo še narezan paradižnik in razkosano tunino iz pločevinke (olje seveda odlijemo).

5. Nad močnim plamenom pražimo še minuto ali dve, nato začinimo z baziliko in takoj ponudimo z zeleno solato s česnom in redkvicami.

Različica: Obrok je hranilno bogatejši, če dodamo mocarelo ali drug sir.

Krompir lahko skuhamo vnaprej, ampak ga moramo neolupljenega shraniti v hladilniku. Ohlajen ima celo nekaj nižjo kalorično vrednost, ker se spremeni struktura škroba.

krompir s tuno in zelenjavo

Rižota s čemažem

Sestavine:

* 350 g okroglozrnatega riža

* 1,2 dl jušne osnove

* 2 šalotki

* 3 žlice masla

* 60 g naribanega parmezana

* 80 g drobno sesekljanega čemaža

* 200 g kuhanih kozic

* 2 stroka česna, žlica olja, poper

Priprava:

1. Jušno osnovo segrejemo, nato pa odstavimo z ognja in pokrijemo, da ostane vroča.

2. Šalotko drobno sesekljamo in jo v ponvi na olju prepražimo, da postekleni. Dodamo riž in na hitro prepražimo. Nato zalijemo z zajemalko jušne osnove in dobro premešamo. Ko vsa jušna osnova izpari, dodamo naslednjo zajemalko. Pazimo, da se rižota ne zažge. To ponavljamo, dokler ni riž kuhan na zob. Nato dodamo poper, drobno sesekljan čemaž in dve veliki žlici masla. Dobro premešamo, odstavimo z ognja in pokrijemo.

3. Zdaj pripravimo kozice: v ponvi razpustimo žlico masla in na njem prepražimo česen, da zadiši. Nato dodamo kuhane kozice in dobro premešamo. Kozice pražimo pol minute in vmes nekajkrat premešamo.

4. Rižoti dodamo še parmezan in dobro premešamo. Postrežemo jo s kozicami in malo naribanega parmezana.