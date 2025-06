Hipnoterapevtka Carmen Medic: hipnoza je ključ za odpiranje vrat k avtentičnosti (Suzy)

»Vem, da se v življenju vse zgodi z namenom in deluje za nas, ne proti nam,« poudari, da nam še tako težke lekcije prinašajo razvoj. Tudi podzavest, kjer so shranjene vse naše izkušnje, nas ne sabotira – le spodbuja vzorce in reakcije, ki so nam v otroštvu pomagale preživeti.