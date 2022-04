Himna za rokometašice

Senidah s producentom Anžetom Kacafuro - Cazzafuro pili zadnje podrobnosti skladbe Play with Heart, himne evropskega prvenstva za rokometašice, ki ga bosta novembra gostila Ljubljana in Celje.

»Moje delo je končano, zdaj pa čakam, da doda svojo magijo. Take skladbe še nisem imela in komaj čakam, da v začetku junija pokažemo, kaj smo ustvarili,« je v torek v Stožicah povedala ena največjih regionalnih glasbenih zvezd. Tam je na treningu pred tekmo s Črno goro obiskala naše reprezentantke, ki so z njo zapele Mišiće, ji podarile reprezentančni dres s svojimi podpisi ter jo povabile na kratek trening. Senidah se je po pol ure opravičila, saj je bila utrujena po neprespani noči, ker je prejšnji dan 19 ur snemala svoj novi videospot.

S kapetanko Ano Gros že komaj čakata, da se začnejo tekme.

A je s športnicami z veseljem posnela še nekaj spominskih selfijev in obljubila, da bo jeseni glasno navijala zanje in še naprej opozarjala na potrebo po opolnomočenju žensk v športu in družbi, kar je eno glavnih sporočil prvenstva.