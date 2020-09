Hematolog Samo Zver: »Počutim se, kot bi igral v bizarnem filmu«

Sedemindvajset let je zdravnik, specialist interne medicine in specialist hematologije že 22 let. Tri leta je predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. V intervjuju nam je 54-letni Zver zaupal, kako je biti zdravnik v trenutni situaciji, kaj ga najbolj jezi in žalosti, spregovoril pa je tudi o svoji neozdravljivi bolezni, ki so mu jo odkrili pred nekaj leti.Kako se v zadnjih mesecih počutite v svoji koži kot zdravnik?Ne živimo več življenja, kot smo ga poznali včasih. Živimo življenje, ki nam je vsiljeno, kar pa moramo prav tako razumeti. Zdravniki jemljemo covid-19 izjemno resno. Sploh jaz, saj se lahko na ...