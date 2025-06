Heleni Blagne so se na zabavi pridružili številni znani (Suzy)

Helena Blagne je 30. maja obiskovalce ikoničnih Križank popeljala po poti 40-letnega ustvarjanja. S simfoniki RTV Slovenija in dirigentom Patrikom Greblom je v dveh urah oživila največje uspešnice iz vseh obdobij glasbene kariere. Za enega najbolj čustvenih trenutkov večera je poskrbel pevkin edinec Kristijan, ki je v zimzelenih skladbah užival v družbi dekleta, ob koncu nastopa pa odkorakal na oder in mami podaril ogromen šopek rož.

Po stoječih ovacijah je v zaodrju sledilo intimna zabava, na kateri ni bilo fotoaparatov in kamer, saj si je pevka zaželela mirnega druženja s prijatelji in sodelavci. Damjanu Murku, ki je koncert obiskal z ženo Majo in njunim sinom, do oboževane pevke ni uspelo priti, da bi se ji poklonil s kakšnim komplimentom, a so ji ob velikem mejniku čestitali Jože Potrebuješ s hčerko Evo, nekdanji radijski urednik Dragan Bulič, režiserka koncerta Urška Žnidaršič, Vojko Sfiligoj z ženo in mnogi drugi. Divo je zelo razveselil tudi obisk župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Davida Klobase, ki bo pevko in simfonični orkester gostil 12. junija na Trojicafestu.