Helena Blagne mu zaupa

Malo je glasbenikov, ki imajo tako tesno vez s prvo damo slovenske estrade. Med temi srečneži je Nino Ošlak, ki ga je tokrat doletela posebna čast.

»S Heleno Blagne se poznava že od tedaj, ko so se pred leti križale najine ustvarjalne poti. Spustila me je bližje, česar nisem jemal za samoumevno. Sodelujeva tudi v okviru njene pevske akademije, kjer poučujemo mlade talente. Kot akademski glasbenik skrbim predvsem za kreativni, produkcijski del. Zgradila sva zaupanja vredno prijateljstvo, in četudi se ne strinjava v vsem, se znava prilagajati drug drugemu. Spoštovanje je pri najinem odnosu na prvem mestu, zato ne preseneča, da si pogosto bereva misli. Med nama torej ni tabujev in o vsem se lahko pogovarjava. Najbolj dragocene pa so njene bogate izkušnje in priložnost, da si smem deliti oder z njo na božični večer,« pove Nino, ki je tako dobil eno najlepših daril.