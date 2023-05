Helena Blagne: Ljubezen me definira, ne pa leta (FOTO)

Pristna in trdna prijateljstva niso samoumevna, a naša slavljenka se lahko pohvali z desetletji medsebojnega zaupanja s prijateljicami. »Zame je to nekaj svetega,« pravi, saj vsakokrat komaj čaka, da se spet snidejo. Spoznale so se med guljenjem srednješolskih klopi in še danes se do solz nasmejijo ob mislih na najstniške prigode. Ni teme, ki je ne bi obdelale, in ker so vrstnice, si delijo tudi pogled na leta.