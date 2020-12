Helena Blagne ekskluzivno razkrila: Sem zmagovalka, ne žrtev

»Ne maram se postavljati v podrejeni položaj.«

Čas je za samooskrbo

Zadnja tri leta se je posvečala kraljici med kozmetičnimi izdelki.

»Na kraj pameti mi ne pade, da bi se prepuščala malodušju in miselno-čustveni navlaki.«

Kože ne moreš prevarati!

»Držim se načela, da ne smemo sprejemati manj, kot si zaslužimo.«

Da smo prisiljeni ostajati doma in ne početi tistega, kar daje življenju smisel, je zazahteven zalogaj. Nanj se je s težavo privadila, saj sta nastopanje in trdo delo njena strast, ljubezen, pogon, brez katerega se ji je sprva zdelo, da je izgubila svoje bistvo. Imela je občutek, da ji je nekdo prepovedal dihati, zato se je morala zanesti nase in na svoje izkušnje. »Težko prenašam avtoriteto. Preprosto nisem tak tip, saj sem bila od nekdaj solo igralka in sem bila vedno odvisna le od sebe. Moja ustvarjalnost in naravnanost sta me držali pokonci, me vodili naprej, v nova spoznanja, nove zmage, poraze oziroma spodrsljaje pa sem pregnetla v bogate izkušnje. Moram ostati iskrena, tudi v trenutkih, ki niso najbolj navdihujoči, in se še globlje zazreti vase, kar me ohranja pri zdravem razumu. Sprva mi je ta kolektivni prisilni 'odmor' od nastopanja ugajal, kajti lani sem bila zelo aktivna in sem potrebovala malce daljšo pavzo. Potem pa se je situacija le še zaostrovala in nenehno obleganje z negativnimi informacijami ter strašenje mi je začelo presedati. Morala sem razviti neki obrambni mehanizem, zavzeti neko čustveno distanco, sicer bi se mi utrgalo,« je odkrita Helena, ki še nikoli doslej ni bila toliko časa prepuščena brezdelju.»Delo mi predstavlja neprecenljivo vrednoto, tako sem vzgojena, zato je njegova dolgotrajna odsotnost lahko uničujoča. Ko govorim o brezdelju, mislim predvsem na svoje odrske angažmaje, ki mi predstavljajo najbolj temeljni način izražanja. Kar prestajam letos, je nedvomno ena največjih šol mojega življenja. Ampak v najtežjih trenutkih se zanesem na svojo filozofijo, ki sem jo osvojila skozi odraščanje. Kot ženska v tem neprizanesljivem svetu sem se morala naučiti različnih prijemov in sprejemanja kompromisov. Ne pustim se in težko mi pride kaj do živega. Če je le mogoče, se na vse, čemur pravimo problemi, ozrem z neke varne, kar se da objektivne razdalje. Če bi stvari stopnjevala, bi obremenjevala samo sebe in na svojo dušo nalagala še večjo težo. Ne maram se postavljati v podrejeni položaj. Sem zmagovalka, ne žrtev. Ta miselnost me je rešila iz vsake krize in me spodbujala, da se nikoli, za nobeno ceno nisem predala. Vedno obstaja rešitev, čeprav se sprva zdi, da si sam v godlji in so tvoje tegobe najtežje na svetu. Žal je za marsikoga položaj brezizhoden, toda jaz se ne pustim pogubiti,« razkrije eno največjih orožij na poti do uspeha. Ne le tistega v karieri, temveč v življenju na splošno.Po dolgih mesecih prepovedi se v človeško psiho naseli apatija. Helena je tudi tukaj zelo striktna do sebe, saj se zaveda, da te brezvoljnost in izguba motivacije zlahka privedeta do tega, da se zapustiš. »Človek se hitro zaleži, jaz pa si tega ne dovolim. Na kraj pameti mi ne pade, da bi se prepuščala malodušju in miselno-čustveni navlaki. To me podžge, da se še bolj borim. Vse izvira iz otroštva – starši so mi dala najbolj dragoceno doto, ko so me vzgajali v tem duhu. Zato moramo svoje sinove in hčerke pripraviti na to, da se znajo postaviti zase in se boriti, saj nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Kdo bi si mislil, da bomo nekoč zaprti med domače stene in nam bodo prepovedani družabni stiki,« opozori na poglavitno lastnost, ki nam lahko pomaga iz stiske. Sebe je treba postaviti na prvo mesto, tudi zdaj, ko moramo ostajati doma, pravi. »Biti moramo dosledni in skrbeti za ravnovesje telesa in duha. Ne sme manjkati fizične aktivnosti, kajti slab življenjski slog se nenehno skladišči in je najslabša naložba za prihodnost. K vsaki stvari poskušam pristopiti razumsko, torej če se kdaj ne počutim dobro, se ne silim. Nobena skrajnost ni dobra in treba se je poslušati. Uživam v malih radostih, ne samo zdaj, ampak na splošno. Držim se načela, da ne smemo sprejemati manj, kot si zaslužimo. Ne smemo čakati na druge. Zdi se mi, da se preveč prepuščamo razmišljanju, kdo nas bo rešil. Sami bomo morali poskrbeti zase. S tem mislim tudi na samooskrbo s hrano, zato sem začela intenzivno tuhtati o svojem vrtičku, za katerega prej nisem imela časa. Menim, da je košček zemlje veliko bolj smiselno izkoriščen kot greda za uspevanje vrtnin, kot da na njej raste zelena trava. Kot otroci smo ogromno trenutkov preživeli v stiku z zemljo, zdaj pa smo izgubili kompas, zato je skrajni čas, da se vrnemo k naravi,« se zaveda in postreže še z eno novo spodbudno idejo, ki se je bodo razveselile vse ženske.Helena je do zdaj že večkrat dokazala, da se je drži sloves številke ena. Bila je prva, ki je napolnila ljubljansko areno Stožice, si delila oder z Dunajskimi dečki, navduševala v duetu z rokersko zasedbo Demolition Group in že v devetdesetih letih kot prva rušila rekorde v obiskanosti koncertov ter menjavi razkošnih kreacij v enem večeru. Zdaj pa je vsemu temu dodala še en mejnik in postala prva, ki se lahko pohvali z lastno kozmetično blagovno znamko. V teh dneh nam je predstavila naravno dnevno in nočno kremo za obraz Hell1 by Helena Blagne. »Vsak stres, vsi zunanji vplivi se najprej poznajo na koži, kar sem izkusila pri svojem delu, pri katerem je tempo neizprosen. Tukaj je doslednost še toliko pomembnejša, zdrava prehrana, veliko vode, spanja in prvovrstni izdelki, ki mi osebno pomagajo skriti sledi naporov ter čezmernega stresa. Koža je prvi pokazatelj težav sodobnega ritma in preobremenjenosti. Dan se začne in konča pri skrbi zanjo, da jo pravilno očistimo, nahranimo, navlažimo ... Glede na to, da gre za naš največji organ, je ne moremo prevarati. Vedno sem bila skeptična do tega, kaj nanašam nase, in tako sem posledično preizkusila kup različnih krem. Imam zahtevno in občutljivo kožo, zato prisegam na naravne sestavine,« spregovori o kraljici med kozmetičnimi izdelki. Na njen naslov je prišlo ogromno ponudb za reklamiranje izdelkov, vendar je ni noben prepričal. Nato pa jo je pritegnil pristop podjetja Astra Vita, ki je izpostavil tisto, kar zagovarja tudi sama. »Na prvem mestu je visoka kakovost, da lahko za tem stojim. Tri leta smo delali na formuli, da bomo ženskam ponudili zares dober izdelek, ki ni preizkušen na živalih. Vsaka podrobnost je pomembna in bdela sem nad vsem. To je bil tudi eden izmed pogojev, da sem sprejela ta izziv. Vendarle sem svoje ime gradila skozi celotno kariero in ga ne bi zastavila za nekaj, česar ne podpiram. Krema se mi je zdela odličen izdelek za začetek ustvarjanja lastne kozmetične blagovne znamke. Živim zelo pestro življenje, koncerti in razgiban bioritem puščajo sledi na moji koži, zato želim s svojimi izkušnjami pomagati tudi drugim ženskam. Kakovostna krema je najmanj, kar si moramo privoščiti, saj je to osnova za ustvarjanje sinergije med dobrim počutjem in zadovoljnim videzom, ki blagodejno vpliva na našo samozavest,« je odločna umetnica in nam polaga na srce, da v teh neljubih časih ne smemo pozabiti nase.