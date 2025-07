Helen Mirren: 80 let seksi lepotice (Suzy)

Kljub letom jo pogosto označijo za seks simbol, s čimer pa se ona ne obremenjuje. »To z leti postaja vse manj pomembno,« je dejala. »Ko se staramo, se spreminja vse – in temu bi pravzaprav morali ploskati!«

Rodila se je 26. julija 1945 v Londonu kot Ilynea Lydia Vasilievna Mironoff ruskemu očetu in angleški materi. Njen pradedek po mami je bil mesar kraljice Viktorije, družina njenega očeta je pripadala ruski aristokraciji, ki je prebegnila, ko je bil še otrok. Njene korenine so pomembne in modrokrvne, a njen oče je vozil taksi, da bi preživel družino s tremi otroki. Priimek je pozneje spremenil v Mirren.

Odrska kraljica

Zelo hitro je začela igrati, se vpisala na študij igre in že pri dvajsetih igrala Kleopatro v gledališču Old Vic. Kmalu so jo povabili v Royal Shakespeare Company in v šestdesetih letih se je s svojim talentom izkazala v številnih predstavah. Gledališke deske so bile njen glavni dom. Sprva se je v televizijskih in filmskih vlogah pojavljala počasi in nazadnje v devetdesetih navdušila kot kraljica Charlotte v filmu Norost kralja Jurija. Kljub uspehu in vabilom Hollywooda se gledališču ni odpovedala, vendar so jo širše množice začele spoznavati šele v filmskih vlogah.

Bogato nagrajena

Svetovno slavo je dosegla pred 25 leti, ko je nastopila v komercialno uspešnem filmu Gosford Park. Za upodobitev kraljice Elizabete II. v filmu Kraljica je prejela oskarja, bafto in zlati globus, že prej je poleg Charlotte igrala še kraljico Elizabeto I. v televizijski nadaljevanki, za katero je dobila emmyja in zlati globus. A prav kot najdlje vladajoča angleška monarhinja je nastopila največkrat – tudi v nadaljevanki na HBO ter v gledališki predstavi Občinstvo. V filmskem svetu je vse bolj uspešna in znana kot ena najboljših angleških igralk.

Srečna

Že vse od leta 1985 je srečna v objemu režiserja Taylorja Hackforda, s katerim nikoli nista imela otrok. On ima dva sinova iz prvih dveh zakonov, zato družine igralka ne pogreša. »Nobenega materinskega čuta nimam,« je nekoč rekla. »Vesela sem, da nimam otrok. A otroke imam rada in imam družino, Taylor ima otroke, s katerimi se dobro razumemo, vendar to ni zame.« Po prepričanju je ateistka, pravi, verjame v škrate in vile, a ne v boga, hkrati je zagrizena nudistka. »Obožujem plaže, na katerih so vsi goli,« pravi. »Grdi ljudje, lepi ljudje, stari ljudje, kdorkoli. Tako osvobajajoče je.«

S filmom Kraljica je navdušila samo Elizabeto II., ki jo je povabila na večerjo v Buckinghamsko palačo.

S Taylorjem sta srečna že 40 let.

V Skriti lepoti je igrala Smrt.

Kot ena od osmih globalnih ikon je za dan žena lani dobila svojo barbiko.

Helen Mirren at the Light on Women's Worth Award, held during the Dîner du Cinéma de Demain by L Oreal during the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France on May 24, 2024.,Image: 876215185, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Kmalu jo bomo videli v ekranizaciji Četrtkovega kluba za umore na Netflixu skupaj s Celio Imrie, Benom Kingsleyjem in Piercem Brosnanom.