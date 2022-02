Hči in sestra po Katinih stopinjah

Pred kratkim je praznovala 48. rojstni dan, in čeprav je znana po svojem divjem obnašanju, se je v zadnjih letih precej umirila. Kate Moss so pri 14 odkrili na newyorškem letališču, zaslovela pa je s 16 leti in s svojo deško, suhljato postavo v modni svet vnesla povsem nove trende.

Lottie tudi na kliniki za odvajanje najde čas za provokativne selfije.

Postala je ena najbolje plačanih manekenk na svetu in živela življenje ekscesa ter divjih zabav. Ko so v javnost pricurljali videoposnetki Kate, ki snifa kokain in golta vodko, so mnogi oblikovalci razdrli pogodbe z njo, kar pa njenega divjega obnašanja ni ustavilo. Takrat je bilo še najbolj skrb vzbujajoče, da ima Kate doma hčerkico Lilo Grace, ki je bila na vrhuncu maminih izgredov stara pet let.

Škandali in modne piste

Danes so njeni najbolj divji dnevi za njo, pridobljeno znanje pa deli z mladimi manekenkami v svoji modni agenciji. Med njimi je tudi zdaj že devetnajstletna Lila Grace, ki z nastopi na modni pisti že osvaja največje modne gigante. Medtem ko je Kate nanjo močno ponosna, pa ji veliko več preglavic povzroča 24-letna polsestra Lottie, ki se je sprva prav tako udejstvovala v modnem svetu, potem pa so jo pritegnile destruktivne poti, po katerih je hodila njena starejša polsestra.

Pred kratkim je začela zdravljenje od odvisnosti na eni od klinik za odvajanje, od koder pa pridno objavlja svoje gole fotografije na portalu OnlyFans, kjer s tem služi denar. Kate je menda povsem osramočena in obupana nad njenim obnašanjem ter si želi, da bi Lottie raje stopila na pot, ki si jo je izbrala Lila.