Hčerko je rodila v domači postelji

Igralka in članica ansambla MGL Tina Potočnik Vrhovnik je pred dnevi drugič postala mama. Novico o rojstvu deklice je delila na svojem profilu na instagramu, ob fotografiji malčice pa zapisala: »Hčerka Kalindi, rojena doma.« Prekrasno ime je izbrala, ker je v času študija spoznala dekle s tem imenom, ki je nanjo naredilo res velik vtis. Njen mož se je z izbiro strinjal, in tako sta to ime hranila vse do letošnjega prihoda hčerke.

Hčerkico sta poimenovala Kalindi.

Dojenčica ima tako zdaj povezavo tudi s čarobno Indijo, Kalindi namreč pomeni sonce oziroma hči boga sonca, nanaša pa se tudi na eno od sedmih svetih rek in gora v Indiji. Temnolase lepotičke se je neizmerno razveselil tudi njun prvorojenec, ponosni starejši bratec Jakob Kal, ki je igralko in njenega srčnega izbranca Andreja Vrhovnika, sicer priznanega kostumografa, osrečil maja 2018.