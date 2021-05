Hčerka še nima imena

Potihoma, kot je za Lada Bizovičarja značilno, kadar gre za njegovo zasebno življenje, je njegova Anela Šabanagić tudi drugič rodila hčerko. Srečni dan je napočil v jutranjih nedeljskih urah, 16. maja, ko so se razveselili novega podmladka.



Veselje v družini je sicer nepopisno, vendar je ob tem nastal tudi manjši zaplet, saj novorojenka še vedno nima imena. Njegovi prijatelji so nam zaupali, da je starejša hči Lana precej izbirčna in želi imeti odgovorno vlogo pri poimenovanju sestrice, zato bodo s končnim izborom raje malce počakali. Če bi deklica na svet pokukala vsaj nekaj ur prej in se rodila v soboto, ko goduje Zofija, bi jim lahko to pošteno olajšalo delo pri poimenovanju.



Glede na tradicijo, da se takrat z neba ulije ploha, bi pri Bizovičarjevih tudi simbolično zaznamovali dan, saj so vsi po vrsti jokali kot dež od sreče.



