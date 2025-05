Hčerka Metke Albreht ni več najstnica, praznovali so na posebnem mestu (Suzy)

Toliko lepote na kupu je pravi balzam za oči in dušo. Tako je, ko se pri Metki Albreht pripravljajo na prav posebno slavje. Stilistka ga je posvetila hčerki Alini, ki se je poslovila od najstništva. Svojega rojstnega dne žal ni mogla brezskrbno praznovati, saj je tisti dan raje žrtvovala za učenje. Zato je njena mami določila drug datum, izbrala prijetno lokacijo na dvorcu Zemono, kjer jih je razvajal kuharski chef Tomaž Kavčič.

»Malenkosti so pomembne, da bi drug drugemu pokazali, kako zelo se imamo radi. Navdušuje me, kako odgovorna je moja rožica. V takšnih trenutkih je dobro vedeti, da smo povezani. Želim ji, da bi jo življenje objemalo tako močno, kot jo na njen osebni praznik objemam jaz. Vedno bom tukaj zanjo in nikoli ne sme pozabiti, da najlepše stvari pridejo k tistim, ki v srcu nosijo dobroto,« je sporočila prvorojenki.