    Hčerka je Bojana in Viktorijo Emeršič pomladila (Suzy)

    Starejša bratca sta neznansko vzhičena, da sta končno le dočakala trenutek, ko bosta lahko izkazala pozornost in nežnost ljubki deklici, osrednji zvezdi pri Emeršičevih.
    Že pred rojstvom tretjega otroka sta bila v odlični formi in polna energije, zdaj le še bolj sijeta. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

    Že pred rojstvom tretjega otroka sta bila v odlični formi in polna energije, zdaj le še bolj sijeta. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

    FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

    FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

    Že pred rojstvom tretjega otroka sta bila v odlični formi in polna energije, zdaj le še bolj sijeta. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram
    FOTO: Osebni Arhiv/Instagram
    R. S., foto osebni arhiv
     20. 9. 2025 | 16:40
    Čeprav so se nekateri začudili ob novici, da je Bojan Emeršič pri 62 letih še tretjič postal očka, igralec dokazuje, da so leta samo številka. Nič ne de, če bo pri 80 letih pospremil hčerko na maturantski ples. Verjame, da bo še vedno poskočen in vitalen, kajti otroci imajo čudežno moč, ki jo prelivajo tudi v počutje drugih. Celo pomlajevalni učinek imajo na starše, kar dokazuje prvak ljubljanske Drame.

    Z ženo Viktorijo sta se še pred odhodom v porodnišnico do potankosti pripravila, da ne bo odvečne organizacijske zmede, ko bo njuna princeska prišla domov. V sobici jo je že čakal Mercedes med vozički, kar pripomore k bolj udobnim in varnim sprehodom. Ti imajo poseben čar pri krajših družinskih izletih, ki jih bo iz tedna v teden več. Starejša bratca sta neznansko vzhičena, da sta končno le dočakala trenutek, ko bosta lahko izkazala pozornost in nežnost ljubki deklici, osrednji zvezdi pri Emeršičevih.

    FOTO: Osebni Arhiv/Instagram
    FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

