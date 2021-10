Hčere zvezdnikov so kraljice modnih brvi

V teh dneh so se v svetovnih modnih prestolnicah odvrteli tedni mode, na modnih brveh pa smo lahko videli marsikatero mlado lepotico, ki je v sorodu z najbolj znanimi imeni iz modnega ali filmskega sveta. V Londonu se je po njej sprehodila Lila Grace Moss Hack, 18-letna hči supermanekenke Kate Moss. Navduševala je v kreacijah Richarda Quinna, modni svet pa je bil očaran nad podobnostjo s slavno materjo. Sistine Stallone, hči manekenke Jennifer Flavin in igralca Sylvestra Stalloneja, je bila letos med gledalci: po kratki karieri v modnem svetu, ko je med drugim nastopila na modnih revijah prestižnih znamk Chanel in Dolce&Gabbana, se je raje kot manekenstvu posvetila poslanstvu modne vplivnice, ni pa izključeno, da jo bomo v prihodnosti še kdaj videli tudi v vlogi manekenke. Ireland Baldwin, hči hollywoodske lepotice Kim Basinger, je nastopila na modnem tednu v New Yorku. V teh dneh je postala tudi obraz kampanje za znamko kopalk Monica Hansen Beachwear, za katero je bila izbrana zaradi svoje nekoliko bolj zaobljene postave, ki sicer ni značilna za manekenke.



