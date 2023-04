Harry in William: Kar naj gresta na fronto!

Nekdanji vodja generalštaba britanske kopenske vojske, sir Michael Jackson, je v novem dokumentarnem filmu z naslovom Resnica o kroni prekršil protokol, ko je spregovoril o svojih zasebnih pogovorih s kraljico. Razkril je, da je Elizabeta II. zelo dobro razumela vse, povezano z vojsko, in je včasih vedela več kot oni. Ko je leta 2001 izbruhnila vojna v Afganistanu, je sprva želela tja poslati oba vnuka.

General Jackson je dejal, da so odločitev, da Wills ostane doma, potrdili najpomembnejši v organizaciji, najprej pa kraljica.

»Pridružila sta se moji vojski, zato morata opraviti svojo dolžnost,« je dejala, a si je pozneje premislila, rekoč, da bi bilo to početje preveč tvegano za drugega v vrsti za prestol, zato je moral William ostati doma, za Harryja pa je bilo tveganje sprejemljivo. Slednji je v svoji knjigi spominov zapisal, da je na fronti ubil 25 talibanov. »Kariera v vojski me je na neki način rešila, saj me je odpeljala stran od žarometov britanskih tabloidov,« je povedal v intervjuju. »Bil sem v drugačnem okolju, nosil enako uniformo kot drugi in se prvič v življenju počutil normalnega.«