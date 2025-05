Harmonikarja sta se zaljubila na Bledu (Suzy)

Harmonika je med mladimi zelo priljubljena, kar velja za fante kot dekleta. Oboji se udeležujejo različnih tekmovanj po Sloveniji in v tujini, kjer posegajo po najvišjih lovorikah. Med njimi sta 15-letna Korošica Zala Praper Šipek iz Mežice ter leto dni starejši Filip Pintar iz Dobravice pri Podnartu. Ona je dijakinja ravenske gimnazije, on obiskuje srednjo šolo za strojništvo v Škofji Loki. Oba imata za seboj številna priznanja z različnih tekmovanj in nastopov, od lani sta celo par. In kar je najlepše, zaljubila sta se na Bledu, kjer sta letos, minuli vikend, dosegla povsem enak uspeh kot pr...