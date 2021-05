Harmonika vse bolj priljubljena

Mojster Aleks Rutar z glasbenim urednikom radia Veseljak Simonom Golobičem

Takole sta v oddaji V petek zvečer skupaj zaigrali na harmoniko in zapeli Tina Poljanšek in Saša Debeljak.

Čeprav se jeposlovila od televizijskih zaslonov, vsaj kot voditeljica, pa jo zadnje čase vse pogosteje vabijo v oddaje kot glasbeno gostjo. Odlična pevka, ki poučuje tudi harmoniko, je namreč svojo glasbeno pot začela v narodno-zabavnih ansamblih. Bila je članica kar nekaj zasedb.V prvem Ansamblu Žarek je igrala bas kitaro, v skupini Atomik harmonik je pela, nazadnje pa je ustanovila lasten Ansambel Štrajk, v katerem je prav tako pela. V zadnjem času jo vse pogosteje videvamo v družbi harmonike, njene 'rutarce', s katero razveseljuje sledilce na družabnem omrežju. Prvega maja je premierno predstavila svojo novo narodno-zabavno vižo, polko Od začetka pa do konca, za katero je v Lipici posnela tudi videospot, premierno pa smo Darjo lahko slišali in videli s harmoniko na ramah v oddaji Pri Črnem Petru.Nič drugače nas s harmonikami ne presenečajo nekateri glasbeni gostje v oddaji V petek zvečer, kjer smo lahko videli in slišali skupaj zaigrati in zapeti, sicer pevko in harmonikarico skupine Chicas, ter, pevko Smash banda. Dekleti sta moči združili v znani polkiDekle iz Ribnice. In zadeli terno, kot temu rečemo, saj je njun nastop navdušil številne, ki se nadejajo, da bosta dekleti skupaj zapeli in zaigrali še kdaj. Tina je igrala na svojo štajersko harmoniko, Saša pa na Rutarjevo, po kateri številni glasbeniki najraje posegajo.Z originalno harmoniko Rutar pa so eno svojih poslušalk, in siceriz Žužemberka, nedavno razveselili člani ekipe Radia Veseljak, saj je prav njo doletela sreča, da je bila izžrebana med več tisoč sodelujočimi v nagradni igri. Harmoniko je pri mojstruprevzel glasbeni urednik radia Veseljak, nagrajenki Špeli, ki je od sreče večkrat zavriskala, pa jo je izročila urednica. Zdaj se že uči igrati nanjo, in sicer pri, sicer harmonikarju Ansambla Šrangarji, ki zagotavlja, da bosta že v kratkem skupaj prišla na radio in zaigrala Slakovo V dolini tihi.