Halid Bešlić: V Sloveniji sem privilegiran

Legenda in kralj sevdaha, ikona pop folk glasbe in ambasador prijateljstva, miru in glasbe Halid Bešlić je nedvomno eden najbolj priljubljenih izvajalcev na območju nekdanje skupne države. Letos praznuje kar dva pomembna mejnika, okroglih 70 let in dvajseto obletnico pesmi Prvi poljubac, obeležil pa ju bo tudi pri nas, 22. aprila v Stožicah. Halid ne skriva zadovoljstva, da bo po odmevnih velikih koncertih v Zagrebu in Sarajevu nastopil tudi pred slovenskim občinstvom.

Slovensko občinstvo zna njegove pesmi na pamet, kar ga neizmerno veseli.

»Pred vojno sem vsaj petkrat gostoval v Hali Tivoli, prav tako v skoraj vseh slovenskih krajih in kulturnih domovih,« se za glasbenike izjemno lepih časov spominja pevec narodnjakov, ki je svojo kariero začel v kavarnah, v le nekaj letih pa je polnil stadione.

»Stožic ne more napolniti kar vsak. Mogoče kakšnih pet, šest izvajalcev, zato si tale nastop zagotovo štejem v čast in priznati moram, da sem privilegiran,« iskreno pove 69-letni glasbenik, ki bo jeseni proslavil okrogli jubilej. Pred dnevi je nastopil v Sarajevu, o katerem pravi, da je že pred časom izgubilo čar glede velikih koncertov, in prav tam je doživel eksplozijo čustev na odru in pod njim. »To je bil morda najboljši koncert v moji karieri. Ne vem, kaj se dogaja z menoj. Z leti sem čedalje boljši,« se zasmeji.



Meje se zanj niso premaknile

Veseli ga, včasih pa tudi malce bega, da Slovenci poslušamo narodnjake. »To je res zanimivo, saj ste odrasli ob svetovnem rokenrolu, celo svoje glasbe ne poslušate. Prvi slovenski glasbenik, ki sem ga spoznal, je bil Vlado Kreslin. Skupaj sva pela na humanitarnem koncertu v Barceloni. Vlado je bil gost nas Bosancev,« se glasno zasmeji legendarni pevec.

»Sem človek, rojen v nekdanji Jugoslaviji, in meje so v moji glavi še vedno tam, kjer so bile. Torej na severu z Avstrijo,« se namuzne glasbenik, ki je vedno znova hvaležen za polne dvorane in ljudi, ki uživajo v njegovi glasbi. »Slovenci me navdušujete s svojo potrebo po glasbi, ta pa je raznolika. Obrnjeni ste tako proti zahodu kot vzhodu, radi poslušate rock, ko pa se sprostite, se znate odlično zabavati tudi ob narodnjakih.« Ve, da bo vzdušje v Stožicah izjemno čustveno. »Vse dvorane sem že napolnil, le Stožic še ne. Iskreno moram priznati, da je to moj maksimum, dlje od tega res ne gre. Jaz sem svoje doslej opravil, tokrat pa se bom pri vas res potrudil, da boste zadovoljni. Nimam posebne filozofije, le to, da pridem na oder, se priklonim in odpojem,« je skromen Bešlić.

S sabo nosi stol

Nedvomno bomo med njegovimi velikimi uspešnicami slišali tudi skladbi Prvi poljubac in Miljacka, ki ju Slovenci in Slovenke najbolje poznajo, vendar je Halid prepričan, da občinstvo pri nas gotovo pozna še veliko drugih njegovih pesmi.

»Jaz rad pravim, da je moja energija na odru podobna energiji rock skupin, saj moje občinstvo vedno lepo sodeluje,« pove priljubljeni bosanski pevec, ki še vedno ne more verjeti, da ga v Sarajevu med skoraj triurnim koncertom prav nič ni bolel hrbet.

Pogovor v Stožicah pred velikim koncertom je vodil Halidov veliki oboževalec Denis Avdić.

»Priznati moram, da imam nekaj težav z bolečinami v hrbtu, zato s sabo na nastope nosim stol in igram umetnika. Ljudje ne smejo opaziti, da me karkoli boli. Sicer pa v tako odlični atmosferi čas neverjetno hitro mineva in verjamem, da bo tako tudi pri vas. To je tisto, kar me drži pokonci,« se spet glasno zasmeji pevec, ob tem pa nam zaupa, da ga ljudje v Sloveniji navdušujejo s svojo energijo, njegovo dušo pa pobožajo ljubezenske zgodbe, ki se odvijajo tudi pod njegovim odrom. »Nemalo zarok na koncertih sem že doživel, nekatere sem napovedal, drugih ne. Veseli me, da se med izvajanjem moje glasbe dogajajo lepe in čudovite stvari, kot je ljubezen,« še pove za konec legendarni glasbenik.