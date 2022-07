Hajdi in Marjetka na Korčuli: Že drugo leto skupaj praznovali

Ob norem življenjskem ritmu si ljudje pogosto pozabljamo vzeti čas zase in za prijatelje, a na srečo velikokrat prav naključja poskrbijo za to, da se znajdemo v družbi tistih, na katere pogosto pomislimo.

To se je zgodilo tudi podjetnici in nekdanji otroški zvezdnici Hajdi Korošec Jazbinšek ter glasbenici Marjetki Vovk, ki tudi letos z družinama praznujeta na čudoviti Korčuli. Tako kot lani Marjetka tudi letos rojstni dan praznuje na počitnicah, ko je dopolnila 38 let. Med tistimi, s katerimi je nazdravila na ljubezen in zdravje, je bila tudi Hajdi, Marjetka pa je priznala, da je zadovoljna, da sta se lahko družili, čeprav znova nenačrtovano. »Noro! Čez leto se nam nikoli ne uspe dobiti, pa tako nore načrte delamo, na Korčuli pa že drugo leto zapored praznujemo moj rojstni dan. Hajdi je vedno za zabavo,« je slavljenka zadovoljna z družbo na morju.