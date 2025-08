Gwyneth Paltrow: biografija brez filtrov (Suzy)

Na knjižne police prihaja biografija Gwyneth Paltrow z naslovom Gwyneth izpod peresa novinarke Amy Odell. Ta razkriva številne intimne in doslej neznane podrobnosti o življenju igralke. Delo temelji na več kot 220 intervjujih z njenimi bližnjimi in sodelavci ter se dotika vseh plati življenja: od poslovnega do ljubezenskega, ki nedvomno sodi med zanimivejša.

V devetdesetih letih je bila v razmerju s številnimi zvezdniki, a dva še posebej izstopata. Zveza z Bradom Pittom je razpadla zaradi ljubosumja in različnih pogledov na življenje, z britanskim šarmom jo je očaral Hugh Grant, bolj izpostavljeno je bilo razmerje z Benom Affleckom, katero je zaznamoval neurejen življenjski slog igralca in njegova zasvojenost z igrami na srečo.

Trenutno je poročena s producentom Bradom Falchukom.

Čeprav leta 1999 z oskarjem za najboljšo glavno vlogo nagrajena igralka uradno nikoli ni napovedala zaključka igralske kariere, se je od rojstva hčerke Apple leta 2004 začela vse redkeje pojavljati na filmskih platnih. Zadnjo vidnejšo vlogo je imela leta 2005 v filmu Dokaz. Leta 2008 je ustanovila podjetje Goop.

Sprva e-novičnik je postal donosna blagovna znamka, ki je zaslovela s provokativnimi izdelki, kot so sveče z vonjem po 'njeni nožnici' in jajčka iz žada za notranjo vadbo. Kritiki jo označili za psevdoznanstveno, a podjetnica vztraja, da spodbuja raziskovanje ženskega telesa.

Odnos s starši

Knjiga se prav tako dotika igralkinega odnosa s starši. Tesno je bila povezana z očetom, režiserjem Bruceom Paltrowom, ki je umrl leta 2002. Izgubo je prebolevala z MDMA-terapijo, pri kateri se pod nadzorom strokovnjakov uporablja snov 3,4-metilendioksimetamfetamin, znana tudi kot ekstazi. Ta izkušnja je poglobila njen odnos z mamo Blythe Danner.

Biografija med drugim razkriva širši javnosti neznano ozadje sporov zvezdnice z nekdaj tesnima prijateljicama Madonno in Winono Ryder ter pozornost usmerja na zakon z vokalistom skupine Coldplay Chrisom Martinom in na njuno tako imenovano zavestno ločitev, ki sta jo po enajstih letih zakona naznanila leta 2014.

Z Madonno sta bili dobri prijateljici, a se je njuno prijateljstvo brez uradnega pojasnila, kje se je zalomilo, okoli leta 2010 končalo.

Razlog za spor z Winono Ryder je bilo tekmovanje za glavno vlogo v filmu Zaljubljeni Shakespeare, ki je Gwyneth prinesel prvega in edinega oskarja.