Gušti v cvetu lepote: Dobrodelna srca najlepše žarijo (Suzy)

Na Rakeku so se srečali glasbeniki, ki so nastopili na dobrodelnem koncertu za dveletno deklico Loro, ki trpi za izredno redkim sindromom GAND. Na svetu je le nekaj več kot 400 otrok z omenjenim sindromom, poleg nje za njim v Sloveniji trpi še en otrok. Starši si skupaj z društvom Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki prizadevajo zbrati milijon evrov za razvoj genske terapije, ki bi deklici omogočila, da bi zaživela bolj polno življenje.

Večer so obiskovalcem popestrili Gušti, Eva Boto, Eva Hren, Dimek, Zoran Predin, Saša Lešnjek in Ditka, koncert je povezoval Peter Poles. Ko so Guštija dekleta prosila za skupno fotografijo, ni mogel reči ne, se je pošalil, mi pa vemo, da dobrodelna srca najlepše žarijo. Pomagate lahko tudi vi prek SMS-sporočil LORA5 in LORA10 na 1919.