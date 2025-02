Vsi poudarjajo, da bi se morali namesto ukvarjanja z njim vprašati, zakaj so ga Američani izvolili, zakaj so čutili, da je potrebna tako korenita sprememba. »Ljudje zavračajo ideologije, ki ne delujejo, visokoleteče politične izjave, ki nikomur nič ne pomenijo, saj ne izboljšujejo njihovih življenj. Ljudje iščejo gospodarsko blaginjo, način dobrega bivanja in praktične rešitve,« pravi Sadhguru. Deepak Chopra Dr. Deepak Chopra izpostavlja, da je kolektivna zavest volivcev izbrala predsednika ZDA, s tem da Trump predstavlja stanje kolektivne zavesti, ki je v strahu, ima predsodke in sovraži. ...