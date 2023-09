Grška vladarica, vredna dve milijardi (Suzy)

Ravnokar je dopolnila 55 let in že skoraj trideset let je poročena s princem Pavlosom, sinom zadnjega, odstavljenega grškega kralja Konstantina II. Pavlos je obenem danski princ, čeprav Grčija ni več kraljevina, pa je zdaj glava grške kraljeve družine. Modra kri pač še zdaleč ni voda in tudi grška princesa je zdaj zahvaljujoč očetovemu bogastvu in lastnemu poslovnemu imperiju vredna kar dve milijardi evrov.

Njena edinka je menda na kratko hodila celo s princem Harryjem.

Marie-Chantal Miller se je rodila v Londonu, njen oče je v Ameriki rojen britanski poslovnež, mama Ekvadorka. Ima starejšo in mlajšo sestro, odraščala je v Hongkongu, dokler ni pri devetih letih odšla v internat v Švici. Pozneje se je izobraževala v Parizu, magisterij je opravila v New Yorku, nekje vmes pa našla še čas, da je kot strokovnjakinja za umetnost delala za Andyja Warhola.

Zmenek na slepo

Pavlosa je spoznala na zmenku na slepo, leta 1994 jo je že zaprosil. Poročni obred v Londonu je nevestinega očeta stal skoraj milijon evrov in pol, skupno pa je za poroko odštel skoraj osem milijonov. Na veseljačenju je bilo 1400 gostov, udeležilo se ga je več kraljevih gostov kot poroke Diane in Charlesa.

Pavlos jo je zaprosil na vlečnici v Švici, na poroki pa je nosila Valentinovo obleko.

V zakonu se jima je rodilo pet otrok: Maria-Olympia, Constantine-Alexios, Achileas-Andreas, Odysseus-Kimon in Aristidis-Stavros. Izobraževali so se v Londonu, sicer ima družina dvorec v New Yorku na Upper East Sidu in dom v Londonu, pa tudi počitniško hišo v Yorkshiru, razkošje na Bahamih in še dve večji posestvi. V Angliji je podjetna princesa ustanovila svoje modno podjetje z oblačili za otroke, ki so zelo priljubljena med bogatimi in slavnimi, nosili so jih denimo otroci Nicky Hilton in valižanske princese Catherine. Njeno bogastvo je tako sestavljeno iz očetovega in lastnega imperija, vsekakor pa uradno nevladajoča kraljeva družina nikoli ne bo stradala.