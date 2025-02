Gregor Strasbergar - Štras: Zelo se navezujem na energijo okoli sebe (Suzy)

Včeraj je Gregor Strasbergar kot sovoditelj stopil na oder Eme in se ob boku Raiven prvič predstavil v vlogi, ki pri nas sodi med najbolj odmevne. V smehu nam je pred izborom dejal, da izkušnje ima, saj je v osnovni šoli vodil valeto. Evrovizijo je že kot fantič spremljal z mamo in očetom, pred letošnjim izborom našega predstavnika za majsko tekmovanje v švicarskem Baslu pa mu je bila všeč predvsem mladostna svežina in energija, s katero so se predstavljali tekmovalci. Postavni Štras sicer preživlja eno najintenzivnejših obdobij življenja. Po nedavnem obisku Balkana, kjer so bili z MRFY pred...