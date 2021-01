Gregor Strasbergar, MRFY: najbolj si želi, da bi kmalu lahko spet 'tekla kri'

Gregor Strasbergar je pevec najobetavnejše slovenske rockovske skupine MRFY, ki navdušuje vse več ljubiteljev domače udarne in ekspresivne glasbe, saj na njihovih koncertih 'teče kri in lijejo solze', kot se v glasbenem žargonu pohvali izjemen odrski nastop. Čista desetka! Jesen 2021 bo končno prinesla težko pričakovano drugo ploščo benda, ki se je s skladbami Klic, Always, Omama, Umru zate in drugimi uvrstil tudi med najbolj redno predvajane domače izvajalce na radijskih valovih, za pomlad pa fantje napovedujejo nov singel po dolgem času. Naslova, pravijo, sicer še nimajo, povedo pa, ...