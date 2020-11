Gregor Skočir ozavešča

Fantje, bodite odgovorni!

Simpatični rocker, ki je pred kratkim v svet poslal prvo skupno glasbeno stvaritev s, si dneve, ko s skupino ne morejo nastopati, krajša po svoje.Večino časa preživlja z družino, s svojo ljubljenoter otrokomain, trudi se ostajati aktiven in skrbeti za dobro počutje, vmes pa jo mahne še v hosto, da najde kakšnega jurčka. In med vsem tem pestrim dogajanjem mu ne zmanjka časa niti za ozaveščanje Slovencev o pomembnih rečeh.Tako se ježe lotil puščanja brk in brčic ter vse skupaj ovekovečil s fotografijo. Naj se ve, da novembra moške krasijo brki, s čimer se opozarja na vse težave, povezane z moškim zdravjem, od raka prostate in mod do samomora. Fantje, bodite odgovorni in se pregledujte!