Gregor Ravnik verjame v tesna prijateljstva (Suzy)

Ljubljana je za trenutek zadrhtela v ritmu glasbe, ko je priljubljeni pevec Gregor Ravnik predstavil čisto novo skladbo Verjamem, ki napoveduje istoimenski album. Ob njem so stali številni znani obrazi – od najboljših prijateljev do glasbenih sopotnikov.

Med prvimi je v oči padla Eva Boto, ki je njegova zvesta navijačica in seveda že ima rezerviran stolček za nedeljski koncert v Cankarjevem domu. Tam bo nastopila tudi njegova dolgoletna najboljša prijateljica Raiven, ki z njim deli vse skrivnosti, zato ni želela izpustiti niti te predstavitve. Gregorja sta prišla podpret tudi pevka Anabel, s katero sta nedavno skupaj nastopila na Kongresnem trgu, in glasbeni kolega Robert Dragar iz skupine Victory. Največje presenečenje je spontano pripravil kar pevec sam, ko je na oder povabil pevko Saro Lamperčnik, sicer članico njegovega benda, da sta skupaj zapela pesem Zate.

Tudi Robert Dragar rad podpre kolege. Foto: osebni arhiv

»Zdaj za nedeljo sploh ne potrebujemo več vaje,« se je pošalil za konec.