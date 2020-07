Gregor Kos: Ne le na ulice, temveč tudi na volitve!

Gromozanski nabor mednarodnih izkušenj in vej kariere imate. Kaj vas je prepričalo, da ste se odločili stopiti v politiko? Študiral sem politologijo, ker mi je bila politika vedno zanimiva, in ugotovil, da to ni nekaj grdega ali umazanega, kjer se vse dogaja nekje pod mizo. To so tehnike, ki jih nekateri uporabljajo, a so postale grde zato, ker so v ta prostor začeli vstopati ljudje, ki nimajo pravih lastnosti za ukvarjanje s politiko. To smo državljani dopustili z neudeležbo na volitvah. Mislili smo, da se bodo stvari same od sebe uredile, pa se niso.Od nekdaj sem imel željo, da bi se tisti, ki podobno razmišljamo in si želimo ...