Gregor Gruden: Ko si pogledamo v oči, smo prijaznejši

Te dni je s svojim kolektivom Nenad Kriljiv predstavil glasbeni prvenec z naslovom Istoimenski album. Dobra, zanimiva, drugačna glasba. In nekaj je gotovo: strast, s katero govori o njej, bo z njim ostala za vedno. Igralcem zavidam vsestransko nadarjenost: igrate, pojete, plešete, ste duhoviti, šarmantni, načitani, zdi se, da se lahko naučite marsičesa. Stereotipna predstava, seveda, ampak kako pa se doživljate sami? (Smeh) Težko rečem, zares, ampak se pa spomnim, da so mi šli vedno najbolj na živce igralci, ki so govorili, da so v resnici hoteli biti glasbeniki. Johnny Depp je v intervjujih...