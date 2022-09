AVTOR DUHOVNIH USPEŠNIC

Gregg Braden: Naš mir in sočutje vplivata na svet

Znanstvenik in mednarodno uveljavljeni pionir povezovanja znanosti, duhovnosti in resničnega sveta že desetletja obiskuje tibetanske samostane, odkriva starodavna besedila in preverja njihova sporočila v praksi. Z drugačnim, poglobljenim pogledom presoja tudi trenutno svetovno dogajanje ter poudarja, da vojno poganjajo denar, moč, ego in navada. Toda hkrati izpostavlja, da jo je mogoče končati tudi na miren način – k temu pa lahko prispeva vsak od nas, in sicer s sočutjem, umirjenostjo in ohranjanjem visoke vibracije v vsakodnevnem življenju.