Grega Skočir praznuje

Se še spomnite teh mladeničev? Foto osebni arhiv/instagram

Letošnjo tridesetletnico delovanja naj bi skupina Big Foot Mama praznovala z velekoncertom v Stožicah, pa vsi vemo, kaj se je zgodilo. Tudi oni so postali žrtev korone, ki je zaprla koncertna vrata večini glasbenikov. Leta 1990, natančneje 14. septembra, je bobnarzbral ekipo za prvi koncert, nastopili pa so na gimnaziji Šentvid. Na veliko praznovanje bo treba še malce počakati, medtem pa pridno obujajo spomine. Takole so bili videti pet let pozneje, ko so naposled le imeli prvo uradno fotografiranje, saj je izšel njihov prvenec Nova pravila. In kako si dneve do naslednjega koncerta krajša? S prav slovenskimi podvigi. S kolegomse je namreč odpravil na gobarjenje, 'kolesarsko' nedeljo pa preživel v Parizu v družbi naših junakov. Pa je odštevanje takoj lažje.