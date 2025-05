Trenutno Borut Andrejaš zaključuje študij in pravi, da je to njegovo poslanstvo, zato si želi, da bi se čim več ljudi prepričalo o blagodejnih in znanstveno dokazanih učinkih tega mogočnega ekosistema. Da te gozd premakne, poboža, nagovarja, prinaša uvide ter poglobi dojemanje življenja, sem se prepričala tudi sama na čuječem gozdnem sprehodu z njim. Še danes se ježim, ko se spomnim povabil: 'Opazujte od blizu in daleč, imejte ozek pogled srne, širok pogled sove, poglejte, kaj vas nagovarja.' Bilo je preprosto, a se me je močno dotaknilo. Gozdno terapijo je spoznal v času osebne transformaci...