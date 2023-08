Gostitelj princ William: Počitnikujte pri prestolonasledniku!

Ko je njegov oče postal kralj, je princ William po njem postal vojvoda cornwalski in nasledil tudi celotno 685 let staro vojvodino, saj ta običajno pripade najstarejšemu sinu vladajočega monarha. Cornwall, ki financira uradne dolžnosti valižanskega princa in princese, je vreden skoraj 1,2 milijarde evrov, v lasti kraljeve družine pa je tudi kar nekaj koč, kot jim rečejo, čeprav so po velikosti dvorci. Podeželska domovanja so na voljo tudi za najem, letošnje poletje pa prenočitev v njih ponujajo po znižanih cenah.

Dvorec Restormel je veličasten.

... in domačna dnevna soba.

V dolini Fowey denimo leži Restormel Manor, v katerem je devet spalnic, v zadnjem tednu avgusta je na voljo za 2700 evrov, kar pomeni, da teden dni spanja v njem stane 300 evrov na osebo. Petsto let star dvorec ima notranji ogrevan bazen, savno, igralnico za otroke, teniška igrišča, tri kuhinje z jedilnicami in tri dnevne sobe s kaminom, udobnimi kavči in številnimi družabnimi igrami. Vse spalnice so opremljene s posteljnino iz luksuznega egipčanskega bombaža.

Si predstavljate božič na angleškem podeželju?

Na voljo so seveda tudi manj luksuzne hiše, ki so vse okusno in preudarno opremljene ter nudijo vse, kar potrebujete, da se počutite doma, večina ima tudi zunanja igrala za otroke. Ker Kate in William vesta, kako pomembni so tudi domači ljubljenčki, je kar nekaj počitniških domov namenjeno tudi sobivanju z njimi, v marsikatero lahko pripeljete celo dva psa. Če torej ne veste, kam bi jo mahnili na kratek oddih, si lahko privoščite dopust kar pri britanskem prestolonasledniku.